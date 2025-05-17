عاجل/ العدوان على غزّة: مفاوضات جديدة في قطر دون شروط مسبقة أو مقترحات

أعلن مسؤول في حركة حماس، السبت، بدء مفاوضات غير مباشرة مع وفد إسرائيلي في الدوحة “بدون شروط مسبقة” بوساطة مصرية قطرية.

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس لوكالة فرانس برس (أ ف ب) إن “جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة قد بدأت اليوم بالفعل بالدوحة بدون شروط مسبقة”.

وأوضح أن “المفاوضات ستكون مفتوحة حول كل القضايا بدون أي تحفظ أو شروط مسبقة”.

وقال النونو إن حماس “سوف تعرض وجهة نظرها حول كل القضايا، خصوصا المتعلق بإنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي، وتبادل الأسرى”.

وقال قيادي آخر في حماس يقيم في غزة طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس، إن هذه الجولة من المفاوضات “لا تستند إلى أي مقترحات سابقة ولا أي مقترح إسرائيلي ومن دون شروط مسبقة سواء إسرائيلية أو من المقاومة”.

ولم يستبعد القيادي إمكانية الوصول إلى اتفاق لوقف النار “إذا كان لدى إسرائيل إرادة سياسية للحل ولم تعطل”، مشددا على أن الاتفاق “بحاجة إلى ضغط كاف من الجانب الأميركي ومن الوسطاء (في مصر وقطر)”.

وقال “مازال من المبكر الحديث عن تفاؤل لتحقيق تقدم”.

بينما أكد مصدر فلسطيني مطلع أنه “لا توجد في هذه المفاوضات أي ورقة أو مقترح محدد، بما في ذلك ورقة (من المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف”، في إشارة ضمنية إلى أن المفاوضات تبدأ من نقطة الصفر.