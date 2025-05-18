النسخة 29 من “الكومار الذهبي للجوائز الأدبية”/ بالأسماء..الاعلان عن قائمة المتوجين في المسابقة..

تمّ مساء السبت 17 ماي 2025 بالمسرح البلدي بالعاصمة، الإعلان عن جوائز مسابقة الكومار الذهبي للرواية في دورتها التاسعة والعشرين.

وفازت رواية “لمن تجمع وردك يا مكرم” لشفيق الطارقي بجائزة الكومار الذهبي للرواية باللغة العربية وهي صادرة عن دار “ميارة” للنشر.. وتوّجت رواية Ecris, tu seras aimé des dieux لمهدي حيزاوي بجائزة الكومار الذهبي للرواية باللغة الفرنسية، وهي صادرة عن دار “آرابسك” للنشر.

وفي ما يلي قائمة الفائزين بالجوائز:

-جائزة الكومار الذهبي لسنة 2025 بالغة العربية: لمن تجمع وردك يا مكرم لشفيق الطارقي.

-الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم لسنة 2025 باللغة العربية: أصحاب الهدهد لسفيان رجب.

-جائزة الاكتشاف لسنة 2025 باللغة العربية: نافذة على الشمس لبلقيس خليفة.

جائزة الكومار الذهبي لسنة 2025 باللغة الفرنسية:” ecris, tu seras aimé des dieux ” لمهدي حيزاوي.

-الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم لسنة 2025 باللغة الفرنسية: le vert et le bleu عبد اللطيف مرابط.

-جائزة الاكتشاف لسنة 2025 باللغة الفرنسية: écoute moi ma fille لهدى محجوب.

وفي هذا الاطار أكد المدير المركزي المكلف بالاتصال مروان بن سعيد ان جائزة الكومار الذهبي للرواية تحقق كل سنة أرقام قياسية للمشاركة حيث بلغ هذه السنة عدد المشاركين 76 كتابا مشاركا تم اسناد 6 جوائز ثلاثة جوائز لروايات باللغة العربية وثلاثة جوائز لروايات باللغة الفرنسية.

واوضح بن سعيد أن الأدباء الفائزين سيتم تمكينهم من جوائز مالية ولكن الأهم هو التعريف بكتبهم وبالكتاب التونسي والهدف أيضا تكريم هؤولاء الروائيين والفنانين خاصة لدورهم الاجتماعي والمجتمعي تماما مثل مؤسسة كومار التي لها دور مجتمعي وفق تعبيره.

وتابع بن سعيد “نريد أيضا التعريف بهؤولاء الروائيين الفائزين ومساعدتهم على الترويج لكتبهم.”

وللاشارة فان جائزة الكومار الذهبي للرواية هي جائزة سنوية دأبت على إسنادها الشركة المتوسطية للتأمين وإعادة التأمين “كومار” منذ سنة 1997 وتعتبر إحدى أهم الجوائز الأدبية في تونس.