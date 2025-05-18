عاجل/ حافلة تصطدم بواجهة مقهى..وهذه حصيلة الجرحى..

أُصيب 18 شخصًا بإصابات متفاوتة الخطورة، اليوم الأحد 18 ماي 2025، إثر حادث مرور على الطريق الوطنية رقم 2 في منطقة رقادة.

وتمثّل الحادث في اصطدام حافلة كانت تقل عضوات من الجمعية النسائية ببوحجلة بشاحنة خفيفة، قبل أن تصطدم بواجهة مقهى.

ووفق ما اوردته اذاعة موزاييك فقد تمّ نقل جميع المصابين إلى وحدة الأغالبة التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، ووُصفت حالتهم الصحية بالمستقرة، ما عدى 8 منهم في حالة خطيرة.

ويشار إلى أنّ الجمعية النسائية ببوحجلة كانت متوجهة إلى معتمدية منزل بورقيبة لإجراء مقابلة رياضية.

يُذكر أنّ المصابين منهم 15 من الجمعية النسائية و3 من رواد المقهى والآخر سائق الحافلة.