عاجل/ الرصد الجوي يحذر من درجات الحرارة خلال ماي وجوان وجويلية..

يشير السيناريو، الأكثر احتمالا، للثلاثية ماي – جوان – جويلية 2025، إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الموسمية في جميع أنحاء تونس، بما يعكس منحى عاما نحو طقس أكثر سخونة من المعتاد”، وفق ما أعلن عن المعهد الوطني للرصد الجوي، في “نشرة التوقعات الموسمية 2025.

ويتبين في ما يهم توجهات التساقطات المطرية خلال الفترة “ماي – جوان – جويلية “، ان النماذج المناخية لا تشير إلى توجه ملحوظ لهطول الأمطا، وبالتالي، فان ظروفا مناخية قريبة من الخصائص العادية الموسمية، هي الاكثر ترجيحا، مع امكانية معتدلة لتسجيل تساقطات أقل من المعدل، وخاصة في شمال ووسط البلاد.

واستنادا إلى المعدلات المناخية للفترة المرجعية 2020 -1991 ، تتسم فترة ” ماي – جوان – جويلية” بمعدلات درجات حرارة، خلال الثلاثي الأول من السنة، بين 21 و30 درجة مائوية، حسب المناطق، ولتسجل أعلى درجات الحرارة عموما في جنوب البلاد.

وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، “انتقالا ملموسا نحو موسم الجفاف، مع تراجع حاد للتساقطات مع نهاية الربيع، فضلا عن “مجموع تساقطات للثلاثيات ضئيل بشكل عام، لا تتجاوز في المعدل 30 مليمترا، وهو ما يؤكد الصبغة القاحلة إلى القاحلة جدا لهذه الفترة في جميع أنحاء البلاد”.

التحليل المناخي بناء على الفترة المرجعية 1991-2020

ترواح متوسط درجات الحرارة خلال شهر ماي، بين 17 و 27 درجة، مع درجات حرارة أكثر ارتفاعا في جهات الوسط والجنوب. ويتسم هذا الشهر ببداية ارتفاع درجات الحرارة قبل حلول فصل الصيف.

ويتراوح معدل هطول الأمطار خلال الشهر المذكور آنفا بين 20 و 45 مليمترا في شمال وجنوب البلاد، بينما يقل معدل هطول الأمطار في الجنوب عموما عن 25 مليمترا.

ويتوقع أن يتراوح متوسط ​​درجات الحرارة، خلال شهر جوان بين 22 و31 درجة مائوية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة القصوى.

ويكون هطول الأمطار منخفضا بشكل عام، حيث يقل إجماليه عن 25 مليمترا.

وينتظر أن يتراوح متوسط درجات الحرارة بين 25 و 35 درجة مائوية، مع ارتفاع في درجات الحرارة القصوى.

ويكون اجمالي التساقطات منخفضا جدا بشكل عام، حيث لا يتجاوز 15 مليمترا في جميع أنحاء البلاد، مما يعكس طبيعة الشهر الجافة والحارة.