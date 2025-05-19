هذه تسعيرة بيع الأضحية بالميزان بهذه الجهة..

أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين عزالدين الحرابي تذمر أغلب فلاحي الجهة من تسعيرة البيع بالميزان ( 21.800 د للكغ ) ورفضهم لذلك، مضيفا أنهم سيتوجهون نحو البيع الحرّ باعتبار أن التسعيرة لا تتوافق مع ارتفاع التكلفة.

وبيّن الحرابي في تصريح لاذاعة موزاييك بأن فلاحي الجهة لا يرفضون فكرة البيع بالميزان بتسعيرة معقولة تتناسب مع كلفة تربية الماشية المرتفعة خاصة أن التسعيرة كانت في الموسم الماضي في حدود 26 دينارا.

كما أفاد بوجود ركود في نسق البيع بالسوق تعود أسبابه إلى عدم توفر أماكن لدى جلّ العائلات لحفظ الأضاحي قبل أيام من العيد بالإضافة إلى انتظار صرف الرواتب، متوقعا تحسن النسق بعد صرفها وسيتم فتح نقاط بيع للغرض.