تنبيه/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل

أصدرت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، يوم الإثنين 19 ماي 2025، بلاغا تعلم من خلاله كافة مستعملي الطريق أنه في إطار استكمال إنجاز مشروع الخط «D» للشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى وبالتنسيق مع مصالح شرطة المرور بوزارة الداخلية، سيتم تحويل جزئي لحركة المرور بساحة باردو على مستوى الطريق الوطنية رقم 7 والطريق الوطنية رقم 5 (شارع الاستقلال) وشارع بيرم التونسي حيث أن القادمين من جهة الدندان بشارع الاستقلال ومن شارع بيرم التونسي في اتجاه باردو يمكنهم مواصلة السير بعد عبور تقاطعات سكة المترو وسكك القطارات بالطريق قبالة مجلس نواب الشّعب.

وأفادت الشركة بأنه بالنسبة للقادمين من شارع الطيب المهيري وشارع 20 مارس وشارع الحبيب بورقيبة في اتجاه خزندار يمكنهم سلك الطريق في اتجاه وادي الليل ثم الانعطاف إلى اليسار في اتجاه منطقة الدندان وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 على الساعة السادسة صباحا (س 06:00) إلى حين إشعار آخر.

وتفاديا للاكتظاظ، تهيب الشركة بمستعملي الطّريق لاحترام الإشارات والعلامات المرورية المركزة بمنطقة الأشغال مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة، حفاظا على سلامتهم.