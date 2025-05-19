توزر: وفرة في عرض الأضاحي بالتوازي مع انخفاض أسعارها بين 100 و200 دينار مقارنة بالموسم المنقضي

يتميز عرض المجترات الصغرى في ولاية توزر، استعدادا لعيد الأضحى، بالوفرة والتنوع من خلال توفّر أكثر من 12500 رأس لدى المربين موزّعة إلى 6200 خروف، و2600 كبش، و3700 رأس ماعز، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي.

وقال القاسمي، في تصريح لصحفيّة “وات”، إن “الأسعار المتداولة في الأسواق ونقاط البيع بالجهة سجّلت هذه السنة انخفاضا تراوح بين 100 و200 دينار مقارنة بالسنة الماضية، وهي تختلف حسب الميزان إذ تتراوح بين 650 دينار و1400 دينار بالنسبة للخروف من 25 إلى 65 كلغ، ومن 850 دينار إلى 1300 دينار بالنسبة للبركوس (التسمية العامية للكبش) وزن 50 كلغ، فيما تتراوح أسعار رؤوس الماعز بين 15 و45 كلغ، من 400 إلى 800 دينار.

وتتوفر الجهة على مجموعة من نقاط البيع القارة المتمثلة في سوق الدواب بمدينة توزر الذي يتحول إلى سوق يومية خلال الأسبوعين الأخيرين قبل عيد الأضحى، إلى جانب ثلاث نقاط ترويج للأضاحي في مدينة نفطة، وعدد من النقاط غير القارة في بقية المعتمديات.

وأشار المدير الجهوي للتجارة إلى أن عملية متابعة توفر الأضاحي، والمراقبة الصحية لهت، والتثبت من ظروف العرض، تتم بالتنسيق مع دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، فيما تؤمن فرق الإدارة الجهوية للتجارة عمليات المراقبة للتصدي للمضاربة والزيادة غير المشروعة للأسعار، والتصدي للدخلاء باعتبار أن أغلب العارضين هم من المربين.

ولفت، في هذا السياق، إلى أن الفترة الأخيرة قبل حلول عيد الأضحى تشهد مراقبة يومية ومتابعة مستمرة لمختلف النقاط، بهدف مراقبة الأسعار وظروف العرض ومتابعة سير السوق.