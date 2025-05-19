عاجل/ إنطلاق التسجيل في رياض الأطفال البلديّة.. وهذه التفاصيل

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2025/05/19 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أعلنت بلدية تونس عن انطلاق التسجيل وإعادة التسجيل للسنة التربوية 2025 – 2026 بمختلف الرياض البلدية، بداية من اليوم الإثنين 19 ماي 2025، وفق ما نقلته موزاييك عن مدير الثقافة والطفولة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية ببلدية تونس خالد بن يدر.
وأوضح بن يدر أنّ هناك 14 روضة موزّعة على مختلف الدوائر البلدية الراجعة للنظر لبلدية تونس، مضيفا أنّ التسجيل يهم الأطفال في عمر 3 و 4 و5 سنوات.
وأشار بن يدر إلى أنّ المعاليم الشهرية لرياض الأطفال البلدية تترواح بين 30 و45 دينارا، إضافة إلى معلوم التسجيل السنوي المقدّر بـ 25 دينارا.
ويُمكن للراغبين في تسجيل أبنائهم تقديم مطلب إلى الروضة البلدية المعنية وإتمام إجراءات التسجيل.

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