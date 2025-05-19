عاجل/ بلاغ هام من رئاسة الحكومة بخصوص تسوية وضعية هؤلاء العملة



اعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم الاثنين 19 ماي 2025، ان المنتمين للدفعة الرابعة من عملة الحضائر أقل من 45 سنة، مدعوون للولوج للمنصة الرقمية “hadhaer.gov.tn” خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 31 ماي 2025، قصد تحيين كافة معطياتهم الشخصية المدرجة على المنصة وخاصة المتعلقة منها بعناوين مقرات سكناهم، المستوى التعليمي مع إثباته بالوثائق الرسمية عند الاقتضاء، علما وانه تم ادراج عدد من الخانات التحديد المستوى التعليمي لكل عامل بهدف إحكام ضبط الشغورات لاحقا، وتتعلق المعطيات خاصة في ما يلي:

المرحلة التعليمية ابتدائي / اعدادي / ثانوي / …)

إنهاء المرحلة الابتدائية بنجاح (نعم / لا)

سنة الانقطاع من المرحلة التعليمية (على سبيل المثال السنة 4 ابتدائي أو السنة 2 اعدادي أو السنة 3 ثانوي ……

الشهادة التعليمية أو الجامعية أو التكوينية المنظرة المتحصل عليها (الإجازة في اختصاص

الأستاذية في اختصاص ….. الماجستير في اختصاص …… شهادة وطنية المهندس في اختصاص….. / شهادة المؤهل التقني المهني في اختصاص …..

المؤهلات الإضافية على غرار رخصة سياقة، شهادة تكوين أو شهادة مهارة في النجارة أو الحدادة مع إثباتها بالوثائق الرسمية …..

الحالة العائلية مع ادراج الوثائق المثبتة لها عند الاقتضاء.

كما اكد البلاغ على وجوب تعمير كافة الخانات والتثبت في مدى صحة المعطيات علما وأن الإدلاء بمعطيات خاطئة ينجر عنه شطب المعني من قائمة المعنيين بالتسوية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.