تصريح مؤثّر من والد رحمة لحمر بعد الأحكام الأخيرة في القضية.. #خبر_عاجل

في متابعة لقضية مقتل الشابة رحمة الاحمر، والتي صدرت مؤخرا بطاقات ايداع بالسجن في حق المتهمين الذين يبلغ عددهم 31 متهما، من بينهم رجل الاعمال والنائب السابق مهدي بن غربية.

ومن جهته، كشف والدها في تصريح لاذاعة اي اف ام، اليوم الاثنين 19 ماي 2025، ان اطرافا حاولت غلق القضية الا ان الادانة تمت بعد حصوله على فيديوات من كاميرات المراقبة بموقع الجريمة، وذلك بعد اكثر من سنة ونصف من وقوعها.

واضاف والد الضحية انه ما ان بلغه خبر الايقافات، سارع لزيارة قبر ابنته.

وتابع الوالد، ان الكثيرين قالوا له انه ليتوصل لحق ابنته محذرينه من “ناس كبار و قويين”.

وكشف الوالد ان مسرح الجريمة كان منطقة دائمة الاتساخ الا انه وبعد يومين من الحادثة تم تنظيفها بسرعة لطمس معالم الجربمة.

ومن ناحية أخرى، اكد الوالد ان ابنته “ماتت متعذبة شعرها منسل راسها مضروب بدنها مكمّش كانو حاطيينها في مان متاع كرهبة وجهها غارق في الماء بنتي تعذبت قبل ما تموت و الحمد لله حقها مش بش يضيع و مانيش مسلم في حق بنتي لين يتحاسبو المجرمة “.