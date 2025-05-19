صيف 2025 أكثر سخونة من المعتاد في تونس.. #خبر_عاجل

كشف المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة “التوقعات الموسمية 2025″، بأن درجات الحرارة ستكون اعلى من المعدلات الموسمية، خلال أشهر ماي وجوان وجويلية، مؤكدا أن الشهر الحالي اتسم ببداية ارتفاع درجات الحرارة قبل حلول فصل الصيف.

ووفق توقعات المعهد، فان درجات الحرارة خلال الأشهر الصيفية الثلاثة، ستكون أعلى من المعدلات الموسمية في جميع أنحاء تونس، ما يعكس منحى عاما نحو طقس أكثر سخونة من المعتاد.

ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي يتسم الشهر الحالي ببداية ارتفاع درجات الحرارة قبل حلول فصل الصيف ويتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة، خلال شهر جوان بين 22 و31 درجة مائوية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة القصوى في ما ينتظر أن يتراوح متوسط درجات الحرارة خلال جويلية بين 25 و 35 درجة مائوية، مع ارتفاع في درجات الحرارة القصوى.