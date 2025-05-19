عاجل/ فرنسا وبريطانيا وكندا يهدّدون باتّخاذ إجراءات ملموسة ضد الإحتلال

حذّر الرئيس الفرنسي ورئيسا الوزراء البريطاني والكندي، اليوم الإثنين، من أنّهم لن يقفوا “مكتوفي الأيدي” إزاء “الأفعال المشينة” لحكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو في غزة، ملوّحين بـ”إجراءات ملموسة” إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية.

وجاء في بيان مشترك لإيمانويل وكير ستارمر ومارك كارني “نحن مصمّمون على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين ونحن مستعدون للعمل مع آخرين لتحقيق هذه الغاية”، في إشارة إلى المؤتمر المقرّر عقده في جوان في الأمم المتحدة “لإيجاد توافق دولي حول هذا الهدف”.

أ ف ب