بشرى سارة: انخفاض أسعار الأضاحي بهذه الولاية..

قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس، الحبيب ذياب، إن الجهة تشهد وفرة في عدد الأضاحي خلال السنة الحالية والمقدّر بأكثر من 70 ألف رأس أضحية من بينها حوالي 9000 رأس ماعز والبقية أغنام، وذلك بالتوازي مع انخفاض أسعارها ما بين 100 و150 دينارا مقارنة بالسنة الفارطة.

وكشف ذياب، في تصريح ل “وات”، أن حاجيات الجهة من الأضاحي تتراوح بين 40 و45 ألف أضحية، بما يؤكد الوفرة في العرض خلال السن الحالية، مشيرا الى أن عديد الفلاحين يبيعون الأضاحي المتوفرة لديهم بالميزان بسعر يتراوح بين 24 و26 دينارا للكيلوغرام الواحد من اللحم الحيّ.

وأكد، بالمناسبة، على السلامة الصحية للأضاحي، حيث تولت دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة، بدعم من البياطرة الخواص بالجهة، تلقيح القطيع ضد عديد الأمراض الحيوانية على غرار الحمى القلاعية.