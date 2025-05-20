هيئة الانتخابات : الجمعة القادم الإعلان عن المترشحين المقبولين أوليا للتشريعية الجزئية ببنزرت الشمالية

أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ، بأنها ستعلن، يوم الجمعة القادم في نقطة إعلامية تنتظم بمقر الإدارة الجهوية للهيئة ببنزرت، عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئية ببنزرت الشمالية، وكذلك عن رزنامة الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش – حامة الجريد – تمغزة.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أعلن يوم 3 أفريل الماضي عن رزنامة الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية، التي تقرر تنظيمها إثر الشغور الحاصل بعد وفاة النائب سامي السيد.

وسيكون الاقتراع وفرز الأصوات بهذه الدائرة يوم 29 جوان 2025 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 30 جوان 2025. وتكون عملية قبول الترشحات من 12 إلى 21 ماي، على أن تجري الحملة الانتخابية بين 16 و24 من جوان القادم.

وبشأن دائرة دقاش – حامة الجريد – تمغزة، كان صدر أمر بالرائد الرسمي مؤرخ في 16 ماي 2025 دعا الناخبين المسجلين بالدائرة للانتخابات التشريعية الجزئية يوم 17 أوت القادم، وذلك تبعا لوفاة النائب بمجلس نواب الشعب، نبيه ثابت.