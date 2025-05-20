تنبيه هام لمستعملي هذه الطريق..#خبر_عاجل

تشهد حركة المرور بساحة باردو بداية من صباح اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 تحويلا جزئيا، في إطار استكمال إنجاز مشروع الخط «D» للشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى، وذلك إلى حين إشعار آخر، وفق بلاغ سابق لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة.

ويكون التحويل على مستوى الطريق الوطنية رقم 7 والطريق الوطنية رقم 5 (شارع الاستقلال) وشارع بيرم التونسي، ويُمكِن للقادمين من جهة الدندان بشارع الاستقلال ومن شارع بيرم التونسي في اتجاه باردو، مواصلة السير بعد عبور تقاطعات سكة المترو وسكك القطارات بالطريق قبالة مجلس نواب الشّعب.

وأفادت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة في بلاغها، بأنه بالنسبة للقادمين من شارع الطيب المهيري وشارع 20 مارس وشارع الحبيب بورقيبة في اتجاه خزندار يمكنهم سلك الطريق في اتجاه وادي الليل ثم الانعطاف إلى اليسار في اتجاه منطقة الدندان.

ودعت الشركة مستعملي الطّريق إلى احترام الإشارات والعلامات المرورية المركزة بمنطقة الأشغال مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة، تفاديا للاكتظاظ وحفاظا على سلامتهم.