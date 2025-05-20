توننداكس يزيد ب10،25 بالمائة نهاية الثلاثي الأوّل من 2025

سجل المؤشر المرجعي لبورصة تونس، نهاية الاشهر الثلاثة الأولى من 2025، زيادة بنسبة 10،25 بالمائة، مقابل ارتفاعه، بنسبة 1،95 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.

وشهد توننداكس 20، بدوره ارتفاعا بنسبة 11،72 بالمائة، مقابل زيادة ب3،76 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات النشاط للشركات المدرجة بالبورصة، نشرتها بورصة تونس، الثلاثاء.

وشهد 10 من بين 12 مؤشر قطاعي، أداء إيجابيا في إقفال الثلاثي الأوّل من 2025. وعاد أفضل أداء لمؤشر “منتجات التنظيف المنزلي والعناية بالصحّة”، بنسبة 16،69 بالمائة، ومؤشر “الموّاد الاساسية”، بنسبة 15،28 بالمائة. في المقابل سجّل المؤشر القطاعي لكل من “البناء وموّاد البناء ” و”الصناعة” تراجعا على التوالي، بنسبة 2،55 بالمائة وبنسبة 1،09 بالمائة.