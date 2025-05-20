بن عروس: الاستعدادات للامتحانات الوطنية تدخل مرحلتها الأخيرة

تواصل المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية، استعداداتها للامتحانات الوطنية بنسق حثيث، وذلك أياما قليلة قبل انطلاق أول موعد من هذه الامتحانات وهو امتحان الباكالوريا في دورته الرئيسية.

ووفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المندوب الجهوي للتربية علي المسعدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد بلغت الاستعدادات لمختلف الامتحانات الوطنية مرحلتها الأخيرة، بعد الانتهاء من ضبط كل المسائل التنظيمية واللوجيستية المتعلقة بجاهزية مختلف المراكز في الجهة، وتحديد الإطارات التي ستشرف عليها، ومراقبة مختلف مواعيدها، الى جانب تأمين مختلف مساراتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وخصّصت المندوبية 28 مركزا للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا، والتي ستستقبل 9808 مترشحين موزعين على 8025 مترشحا عن المعاهد العمومية و1311 مترشحا عن المعاهد الخاصة و472 مترشحا فرديا.

ويبلغ عدد المترشحين لشهادة ختم التعليم الأساسي العام 2488 مترشحا يتوزعون على 14 مركز اختبار كتابي، منهم 1985 مترشحا عن المدارس الاعدادية العمومية، و423 عن المدارس الخاصة، ولم تسجل المندوبية أي ترشح بصفة فردية، فيما خصصت مركزا كتابيا واحدا لامتحان ختم التعليم الأساسي التقني سيستقبل 4 مترشحين ينحدر جميعهم من التعليم العمومي.

وفي ما يتعلق بمناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية، خصصت المندوبية 16 مركز اختبار كتابي ستستقبل 4558 مترشحا يتوزعون على 3161 مترشحا عن القطاع العمومي و1496 مترشحا من القطاع الخاص ومترشحا فرديا وحيدا.