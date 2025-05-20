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عاجل/ تكليف خبراء للتدقيق في الحسابات المعاملات المالية للنادي الإفريقي

2025/05/20 أهم الأخبار, تونس, رياضة

قررت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، الإذن على عريضة لتعيين 3 خبراء عدليين لاجراء عملية تدقيق خارجي في الحسابات والمعاملات المالية لجمعية النادي الافريقي.
ويأتي تكليف الخبراء بناءً على قضية رفعها محمد بديس بن عيسى وهو محامي ومنخرط في النادي الإفريقي ونيابة عن جميع المنخرطين.
وكان قد تقدم الممثل القانوني للهيئة المديرة المتخلية لجمعية النادي الافريقي الاسبوع الفارط لدى رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس بطلب اذن على عريضة لتعيين خبراء عدليين وذلك بغاية التدقيق في جميع المعاملات المالية والدفاتر المحاسبية والحسابات المالية لجمعية النادي الافريقي.

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