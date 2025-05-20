سعر الأضاحي يصل 1400 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل

أفاد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل، بأن الأغنام متوفرة استعدادا لعيد الأضحى، لافتا إلى أنه تم توزيع الأضاحي على 17 سوقا للدواب.

وبخصوص الأسعار، قال المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة، في تصريح لديوان أف أم اليوم الثلاثاء، إنها تتراوح بين 750 دينارا و1400 دينارا.

ومن جهته، أكد المدير الجهوي للتجارة فوزي طالب، على أن عدد نقاط البيع المنظمة والمخصصة لبيع الأضاحي تصل إلى 22 نقطة.

مشيرا إلى أنه تم تقديم مقترح من طرف الادارة الجهوية للتجارة لإحداث نقاط بيع بالميزان.

يذكر أن السعر المرجعي لبيع الاضاحي، قد حدد بـ 21.900 للكلغ الواحد الحي .