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عاجل/ منجي الرحوي يفجّرها ويكشف: “هؤلاء يعرقلون أيّ إمكانية للإصلاح بعد 25 جويلية”

2025/05/20 أهم الأخبار, تونس, سياسة

قال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، منجي الرحوي، أن الإدارة التونسية تقاوم أيّ إمكانية للإصلاح بعد 25 جويلية.
وكشف الرحوي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، عن تشكل ”بيروقراطية إدارية” لها مصالح ومنافع تغنمها من المنظومة الاقتصادية الموجودة، وتطورت هذه المنافع بفعل انتشار الفساد زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وبعده، وفق تعبيره.
وشدد الرحوي في هذا الإطار على ضرورة القيام بإصلاح حقيقي داخل الإدارة عبر تغيير جذري وبمقاييس موضوعية، مع تغيير الإجراءات القديمة المعمول بها ورقمنتها.

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