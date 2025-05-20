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عاجل/ جامعة صفاقس تتحصّل على الاعتماد في دراسات الطب

2025/05/20 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

تحصّلت كلية الطب بصفاقس التابعة لجامعة صفاقس على الاعتماد في الدراسات في الطب للفترة من 2025 الى 2029 من طرف اللجنة الدولية الفرنكوفونية للاعتماد والتقييم في دراسات الطب والمؤتمر الدولي للعمداء وكليات الطب الناطقة بالفرنسية.
ولفتت جامعة صفاقس، في بلاغ لها أمس الاثنين، ان هذا الاعتراف جاء تزامنا مع الاحتفاء بخمسينية الكلية، مضيفة أن هذا الإنجاز جاء ليتوّج مسيرة من العمل الجادّ والعطاء المتواصل، ويُجسّد مكانة الكلية الريادية على المستويين الوطني والدولي. وثمنت رئاسة الجامعة جهود كل من ساهم في تحقيق هذا المكسب وعلى رأسهم وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة وأسرة الكلية من أساتذة، وطلبة، وإداريين، وعملة.

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