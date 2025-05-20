عاجل/ الليلة: أمطار رعدية مع تساقط البرد بهذه المناطق

تظهر، بداية من الليلة الثلاثاء، خلايا رعدية محلية بالشمال والوسط مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة، ثم يكون الطقس مغيما جزئيا، بأغلب الجهات.

وتتراوح الحرارة ليلا بين 19 و23 درجة بالشمال والوسط وبين 24 و30 درجة بالجنوب كما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي.

وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

ويكون البحر مضطربا فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج فمحليا مضطرب بالشمال.