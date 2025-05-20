عاجل/ تحديد سعر الأضاحي وموعد انطلاق البيع بالنقاط المنظمة

أفاد المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان، أنه تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الإضحى 2025، مع مختلف الأطراف المعنية ومراعاة للمقدرة الشرائية للمواطنين، تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في حدود 21.900 د للكلغ حي لكافة الاوزان.

ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان كل المربين إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة كما دعا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من النقاط البيع المنظمة وخاضعة للمراقبة.

وتنطلق عمليات البيع بداية من يوم الخميس 29 ماي 2025.