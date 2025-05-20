عاجل/ من اجل شبهات فساد..هذا ما قرره القضاء في حق هؤولاء الاطارات..

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء رفض الإفراج عن ثلاثة إطارات سابقة من بينهم مدير عام سابق بمؤسسة بترولية وتأخير محاكمتهم الى جلسة يوم 30 ماي الجاري وفق مااوردته اذاعة موزاييك.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة ثلاث اطارات سابقة بمؤسسة بترولية عمومية من بينهم مدير عام سابق ، بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وشبهات فساد مالي واداري بخصوص صفقة التنقيب عن النفط والغاز بأحد حقول النفط بالجنوب التونسي.