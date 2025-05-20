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وزير الخارجية يشارك غدا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي ببروكسال

2025/05/20 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية، في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول لمتابعة التعاون الافريقي الأوروبي، التي ستنعقد غدا الأربعاء 21 ماي 2025 بالعاصمة البلجيكية بروكسال.

وستخصص هذه الدورة للنظر في مستجدّات التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وما يتّصل بالهجرة والسلم والأمن والتعاون متعدد الأطراف، تحضيرا للقمة الافريقية الأوروبية المقبلة.

وسيكون للوزير على هامش مشاركته في هذه الأشغال لقاءات ثنائية مع نظرائه ورؤساء الوفود الأفارقة والأوروبيين إلى جانب عدد من المسؤولين بالاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي.

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