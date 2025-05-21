المنتخب التونسي تحت 17 عاما يجري مباراة ودية امام نظيره الجزائري يوم 4 جوان المقبل في عنابة

يجري المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 17 عاما (مواليد 2007-2008) مباراة ودية امام نظيره الجزائري يوم 4 جوان القادم بمدينة عنابة الجزائرية في اطار تحضيراته لنهائيات كاس العالم لهذه الفئة العمرية الى وفق ما اعلنت عنه الجامعة التونسية على صفحتها الرسمية.

وكان المنتخب التونسي ضمن تاهله الى المونديال بعد بلوغه الدور ربع النهائي في نهائيات كاس الامم الافريقية الاخيرة التي اقيمت بالمغرب وخروجه امام نظيره المالي بركلات الترجيح.

وسيقام مونديال تحت 17 عاما بقطر من 3 الى 27 نوفمبر المقبل بمشاركة 48 منتخبا من بينها 10 منتخبات افريقية.