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عاجل/ استخبارات أميركية تفجرها وتكشف.. إسرائيل تجهز لضرب هذه المنشآت في ايران..

2025/05/21 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين، بأن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية، نقلا عن “رويترز”.

وأضافت الشبكة، نقلا عن المسؤولين، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا.

وأبلغ مصدر إسرائيلي الشبكة الأميركية أن إسرائيل لن تقبل “صفقة سيئة” مع إيران. وأكد المصدر أن “إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد”.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن ذلك يأتي في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران.

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