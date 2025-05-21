صادم/ جريمة مروعة: عامل ينهي حياة أمه بـ”آلة حادة”..

أقدم عامل على انهاء حياة والدته أمس، ضربا بآلة حادة في قرية خزام، التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا بمصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إشعارا من مركز شرطة قوص، بمقتل سيدة داخل منزلها بعد الاعتداء عليها بآلة حادة.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ، تبين أن القتيلة تُدعى “ع.أ.إ”، 75 عامًا، وأن وراء ارتكاب الجريمة ابنها، إثر تعديه عليها بآلة حادة محدثا إصابات أودت بحياتها في الحال.

وتم الدفع بسيارة إسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بسرعة كشف ملابسات الجريمة وضبط المتهم والأداة المستخدمة.