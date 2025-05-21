بداية من الغد..سوق الفلاح التونسي بأسعار مناسبة من الفلاح إلى المستهلك..

يفتتح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري غدا الخميس 22 ماي 2025 بداية من التاسعة والنصف صباحا، شبكة أسواق الفلاحين “سوق الفلاح التونسي” تحت شعار “من يدي ليدك” بمقره المركزي في حي الخضراء، وذلك في تجربة نموذجية بدعم فني من التحالف العالمي لأسواق الفلاحين الّذي يتخذ من إيطاليا مقرا له.

وتأتي هذه التجربة النموذجية، في إطار الحرص على معاضدة جهود الدولة لإحكام تنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وتأهيلها وتشجيع البيع المباشر من الفلاح إلى المستهلك بما يؤمن سعرا مجزيا للمنتجين ويضمن حق المواطن في منتوجات صحية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، وفق المنظمة الفلاحية.

وتخضع مثل هذه الأسواق لكراس شروط متفق عليها من طرف الدول الأعضاء وهي تنص خاصة على تثبيت علامات مصدر الإنتاج والتزام العارضين بزي مهني مشترك واعتماد التعليب والأكياس الصحية وغيرها من متطلبات التسويق، التي تجعل من الفلاح ناشطا اقتصاديا وتضمن للمستهلك منتوجا صحيا من الضيعة وطريقة عرض وبيع تستجيب لانتظاراته.