عاجل/ استخبارات أميركية تفجرها وتكشف.. إسرائيل تجهز لضرب هذه المنشآت في ايران..

عاجل/ “الثغرة القاتلة”.. اجتماع “سري” لمحمد السنوار تسبب بمقتله..ما القصة..؟!

“المصدر” ينشر نص قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة..أهم التعديلات والعقوبات..

زلزال بقوة 5ر5 درجات يضرب الأرجنتين..#خبر_عاجل

عاجل/ مكّنا أجانب وارهابيين من وثائق الجنسية: هذا ما تقرّر ضد موظفين سابقين بقنصلية تونس بسوريا

2025/05/21 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن 72 سنة في حق موظفين اثنين سابقين بقنصلية تونس في سوريا وموظف سابق ببلدية تونس.
وذلك من أجل تمكين أجانب، من بينهم ارهابيين، من وثائق الجنسية التونسية ووثائق الحالة المدنية على غرار مضامين ولادة وغيرها، وفق ما نقلته الديوان اف ام عن مصدر قضائي.
وتعود أطوار ملف القضية الى الفترة الممتدة من 2012 الى 2015، حيث تم الكشف عن تورط عون استقبال بقنصلية تونس بسوريا وموظف بالقنصلية، ابان الحرب السورية، في استخراج مضامين ولادة لفائدة أجانب فلسطينيين وأردنيين ولبنانيين وسوريين، وذلك بمساعدة موظف سابق ببلدية تونس، كما تورط المتهمون الثلاثة في تسليم وثائق الجنسية التونسية لفائدة أجانب من بينهم مطلوبين في قضايا ارهابية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn