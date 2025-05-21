عاجل/ منع المناولة: هؤلاء العمّال مرسّمون مباشرة عند دخول القانون حيّز التنفيذ

كشف النائب بمجلس نواب الشعب، بلال المشري، بأنّه “تمت المصادقة على مقترح تعديل واحد من أصل 36 مقترح تعديل بخصوص مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل وتنظيم عقود العمل ومنع المناولة”.

واوضح النائب، في تصريح اذاعة الجوهرة أف أم، اليوم الاربعاء 21 ماي 2025، أنّ “مقترح التعديل ينصّ على اعتبار العمال المستخدمين بصفة دائمة عبر المناولة في الدواوين والمنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية والفلاحية، مرسّمين مباشرة عند دخول قانون تنقيح مجلة الشغل وتنظيم عقود العمل ومنع المناولة حيز التنفيذ”.

يذكر ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق اليوم الاربعاء، على مشروع قانون يقضي يتنقيح مجلة الشغل وتنظيم عقود العمل مع منع عقود المناولة.