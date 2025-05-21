عاجل/ اطلاق النار على وفد دبلوماسي: جيش الاحتلال يصدر بيانا

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي باتّجاه وفد دبلوماسي أثناء تواجده على مدخل مخيم جنين.

وقال الجيش في بيان “انحرف الوفد عن المسار المعتمد ودخل منطقة لم يُصرح له بالتواجد فيها”، مؤكدا أن “الجنود الذين كانوا في المنطقة أطلقوا طلقات تحذيرية”.

وأضاف الجيش أنه “يأسف للإزعاج الذي تسببت به الحادثة”، مشيرا الى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025 الرصاص الحي اتجاه وفد دبلوماسي أثناء تواجده على مدخل مخيم جنين للإطلاع على الواقع المأساوي للمخيم.