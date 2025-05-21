عاجل/ وزارة النقل تنفي أخبار فشل المفاوضات مع سواق التاكسي وتكشف..

نفت وزارة النقل، في بلاغ اليوم الأربعاء، فشل جلسة المفاوضات مع ممثلين لسوّاق التاكسي الفردي، وذلك خلافا لما تمّ تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضحت وزارة النقل، أنّ مصالحها استقبلت صباح أمس الثلاثاء 20 ماي 2025، مجموعة من سواق التاكسي الفردي، التي تولّت إعلامهم بأنّ الوزارة ستشرع في النظر مع الهياكل الرسمية المتدخّلة في المطالب المقترحة بداية من 27 ماي الجاري.

وشدّدت الوزارة، في بلاغ لها، على أنّها “منفتحة على كلّ مقترح يحفظ حقوق المهنيين من جهة، ويخدم مصلحة المواطن وينسجم مع ساسية الدولة الاجتماعية من جهة أخرى”.

يذكر ان عددا من منتسبي النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، قد نفذوا امس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة النقل تزامنا مع إضرابهم، للمطالبة بالترفيع في تسعيرة العداد.

ويطالب سواق التاكسي بالترفيع في تعريفة التكفّل (ضربة العداد) إلى دينارين، كما يطالبون بأن يتم إضافة وقت الانتظار إلى المسافة في احتساب التسعيرة مثلما هو معمول به في دول عديدة.