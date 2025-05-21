عاجل/ انهاء مهام هذه المسؤولة بوزارة التربية..

بداية من الغد..سوق الفلاح التونسي بأسعار مناسبة من الفلاح إلى المستهلك..

عاجل/ في العاصمة: طبيب يطعن زوجته بسكين..

صادم/ جريمة مروعة: عامل ينهي حياة أمه بـ”آلة حادة”..

عاجل/ وزارة النقل تنفي أخبار فشل المفاوضات مع سواق التاكسي وتكشف..

2025/05/21 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

نفت وزارة النقل، في بلاغ اليوم الأربعاء، فشل جلسة المفاوضات مع ممثلين لسوّاق التاكسي الفردي، وذلك خلافا لما تمّ تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.
وأوضحت وزارة النقل، أنّ مصالحها استقبلت صباح أمس الثلاثاء 20 ماي 2025، مجموعة من سواق التاكسي الفردي، التي تولّت إعلامهم بأنّ الوزارة ستشرع في النظر مع الهياكل الرسمية المتدخّلة في المطالب المقترحة بداية من 27 ماي الجاري.
وشدّدت الوزارة، في بلاغ لها، على أنّها “منفتحة على كلّ مقترح يحفظ حقوق المهنيين من جهة، ويخدم مصلحة المواطن وينسجم مع ساسية الدولة الاجتماعية من جهة أخرى”.
يذكر ان عددا من منتسبي النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، قد نفذوا امس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة النقل تزامنا مع إضرابهم، للمطالبة بالترفيع في تسعيرة العداد.
ويطالب سواق التاكسي بالترفيع في تعريفة التكفّل (ضربة العداد) إلى دينارين، كما يطالبون بأن يتم إضافة وقت الانتظار إلى المسافة في احتساب التسعيرة مثلما هو معمول به في دول عديدة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn