عاجل/ بداية من الثامنة مساء: انقطاع المياه عن هذه المناطق في منوبة

اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، انها برمجت أشغال إصلاح عطب طرأ على القناة الرئيسية للتوزيع قطر 1100 مم على مستوى مفترق المرناقية بن يدر، والمحاذية للطريق الوطنية رقم 5 الرابطة بين تونس وباجة، وذلك اليوم الأربعاء 21 ماي 2025 بداية من الساعة الثامنة مساء مما سينجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب على مستوى المناطق التالية :

. مدينة المرناقية وأحوازها من ولاية منوبة

. مدينة برج العامري وأحوازها من ولاية منوبة

مدينة طبربة وأحوازها من ولاية منوبة

مدينة البطان وأحوازها.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة السادسة صباحا من يوم الخميس 22 ماي 2025.