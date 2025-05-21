عاجل/ نتنياهو: “سنسيطر على كامل قطاع غزة”

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، استعداده لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لضمان الإفراج عن الأسرى المحتجزين هناك، موضحاً أن 20 منهم لا يزالون أحياء “في شكل مؤكد”.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي: “إذا كان ثمة خيار لوقف مؤقت لإطلاق النار بهدف الإفراج عن الأسرى، سنكون جاهزين” لذلك، مضيفاً: “هناك 20 أسيراً من المؤكد أنهم أحياء”.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستكون مستعدة لوقف الحرب في قطاع غزة حال إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين، ونزع السلاح في القطاع، ومغادرة حركة حماس أراضي غزة.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل ربما قتلت القيادي في حركة حماس محمد السنوار.

كما أعلن نتنياهو أن الجيش الاسرائيلي سيسيطر على “كامل قطاع غزة” بعد انتهاء الهجوم، مشدداً على أن “كل مناطق قطاع غزة ستكون تحت سيطرة أمنية إسرائيلية”.

وأضاف: “نوجه ضربات قوية وعنيفة ضد حماس في غزة.. وقواتنا ستتوسع أكثر في غزة”.

وأضاف نتنياهو إن على إسرائيل أن “تتجنب أزمة إنسانية” في غزة “لتحتفظ بحرية التحرك”، حسب تعبيره، مضيفاً: “سنسمح بدخول المساعدات الأساسية لغزة.. وقد وضعنا خطة من 3 مراحل لتوزيع المساعدات الأساسية في غزة. كما كشف أن “شركات أميركية ستتولى توزيع المساعدات في غزة تحت حراسة إسرائيلية”.