عاجل/ الاتحاد الأوروبي يكشف عن تمويلات جديدة لفائدة تونس

كشف سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، أن الاتحاد الذي قدم لتونس تمويلات قاربت 8ر1 مليار يورو منذ سنة 2013 يخطط لمواصلة هذا الدعم خلال الفترة 2025 – 2027 .

واستعرض بيروني، هذه الأرقام في حوار لوكالة تونس افريقيا للانباء، في سياق التطرق الى التمويلات المباشرة للميزانية أو خطوط التمويل التي سيضعها الاتحاد على ذمة تونس خاصة في ظل السياسات الحمائية التي تواجهها القطاعات التصديرية.

وقال بيروني: ” يبقي الاتحاد الاوروبي المانح الاكبر لتونس منذ سنة 2013 وإلى اليوم وقد قدم 1ر1 مليار يورو لتونس على شكل دعم مباشر لميزانية الدولة.

ولاحظ المسؤول الأوروبي، ان لدى بروكسال خططا لمزيد دعم تونس خلال الفترة المقبلة سواء على شكل قروض او دعم مباشر للميزانية، أو هبات لمرافقة السلطات التونسية لتنفيذ الاصلاحات اللازمة وكذلك وضع ادوات مالية مبتكرة تتيح تمويل مشاريع البينة التحتية الاساسية التى تحددها السلطات التونسية.

وأشار بيروني إلى أن هذه التمويلات يمكن أن تتم بالتعاون مع الدول الاعضاء في إطار ما يعرف ب”فريق اوروبا “وانه توجد عديد المبادرات، المتعلقة بمجال المياه والاستثمارات.

وأكد بيروني، انه مع وجود العديد من الادوات، توجد القدرة، على مساندة تونس، والسلطات والمجتمع المدني سواء على المدى القصير او طويل الامد.