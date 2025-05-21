عاجل/ إتفاق تونسي إيراني في هذا المجال

استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزكشيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع مجموعة من رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لوزراء العلوم والتكنولوجيا بالدول الإسلامية المنعقد بمدينة طهران يوم 19 ماي 2025 حول” الابتكار في العلوم والتكنولوجيا من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي”.

وأكّد الرئيس الايراني، حسب ما اوردته وزارة التعليم العالي في بلاغ لها اليوم الأربعاء، “أنّ انعقاد الاجتماع يعدّ أرضية جيّدة للعلماء من العالم الإسلامي للوصول إلى رؤية ولغة مشتركة” مشددا على ضرورة ان تعمل الدول الإسلامية على دعم وتشجيع بعضها البعض في مختلف المجالات.

كما عبر عن استعداد الجمهورية الإيرانية لأيّ نوع من التعاون خاصة في المجال العلمي مع الدول الإسلامية.

كما كان لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمناسبة، لقاء بوزير العلوم والتكنولوجيا الايراني، حسين سيمائي، حيث اتفق الجانبان على دعم البرامج العلمية والتكنولوجية المشتركة بين البلدين وعقد اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والتكنولوجي في أقرب الآجال.

وأدّى بلعيد، مرفوقا بنظيره الأندونيسي وسفير تونس بطهران زيارة إلى منظّمة الأبحاث العلمية والصناعية الإيرانية، حيث كانت مناسبة لمناقشة سبل تبادل المعرفة التكنولوجية وتنفيذ مشاريع بحثية وتنظيم فعاليات علمية وتكنولوجية مشتركة، كما تمّ الاطّلاع على القدرات والإنجازات العلمية والتكنولوجية للمنظمة، وتم التباحث في سبل تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي والصناعي مع الهياكل والمؤسسات النظيرة على الصعيد الثنائي ومتعدد الأطراف.