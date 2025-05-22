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عاجل/ ستوزع على القصابين والمساحات التجارية الكبرى: هذه أسعار بيع اللحوم الحمراء..

2025/05/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الخميس أنه إطار تعديل العرض بالسوق، ستوفر شركة اللحوم كميات هامة من لحوم الضأن والأبقار، سيتم توزيعها من طرف القصابين والمساحات التجارية الكبرى، بأسعار قصوى للعموم لا تتجاوز:

– 38،900 الكلغ للحوم الضأن.
– 37،900 الكلغ هبرة بقري.
– 34د الكلغ جومانة بقري.
– 28,300د الكلغ صدرة بقري.

على أن تكون أسعار الإحالة من شركة اللحوم لفائدة القصابين في حدود35،900د الكلغ للضأن و28،300د الكلغ للبقري.

وحفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك دعت الوزارة جميع الفاعلين في القطاع التحلي بروح المسؤولية والانخراط في مجهود جماعي لضبط الأسعار في مستويات معقولة تضمن التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك على حد السواء.

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