تونس تدعو إلى ضرورة وضع حدّ نهائي لجرائم قوات الاحـتلال..

جدّدت تونس دعوتها إلى “ضرورة التزام المجتمع الدولي بواجبه في حماية الشعب الفلسطيني ووضع حدّ نهائي لجرائم قوات الاحتلال الصهيوني”، وفق ماجاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجيّة، صباح اليوم.

كما جددت تونس التأكيد على “دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم، وموقفها الثابت والمُناصر للأشقّاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وكاملة السيادة على كامل أرضهم وعاصمتها القدس الشريف”، حسب البلاغ. وأدانت تونس بشدّة “تواصل تصعيد الكيان المحتلّ في وتيرة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وتعمّده تدمير كلّ المقوّمات الأساسية لحق الإنسان الفلسطيني في الحياة، في محاولة يائسة لدفعه للتخلي عن أرضه وكسر إرادته للدفاع عن حقوقه المشروعة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية”.

وأضاف البلاغ، أنّ “تونس تشجب إقدام قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم على توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة واحتلالها لأجزاء كبيرة منه، في فصل جديد من فصول الجرائم الصهيونية المتواصلة منذ عقود وتزداد فضاعة ووحشية يوما بعد يوم، وذلك في محاولة متجددة لفرض سياسة الأمر الواقع وإفشال كل جهود وقف العدوان السافر على الشعب الفلسطيني وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان القطاع”.