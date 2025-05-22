القيروان: انطلاق نقطة بيع بالميزان لاضاحي العيد بداية من يوم 26 ماي الجاري

تنطلق يوم 26 ماي الجاري، عملية البيع بالميزان لاضاحي العيد بسوق الجملة للخضر والغلال بمدينة القيروان، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان، المولدي الرمضاني صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف الرمضاني في ذات التصريح، امس الاربعاء، على هامش انعقاد جلسة عمل في اطار الاستعدادات لعيد الاضحى، أنّ عدد الاضاحي المتوفرة بالجهة يتراوح بين 100 الف و110 آلاف رأس مقابل 125 الف للعام الفارط، واشار الى انه لم يقع في السنة الفارطة استهلاك كل الاضاحى.

وبيّن اهمية هذه النقطة في التوازن بين العرض والطلب وتعديل الأسعار والحد من عمليات المضاربة والاحتكار، بالإضافة إلى ضمان مراقبة الاضاحى من قبل المصالح البيطرية، التي ستكون على عين المكان بالسوق منذ انطلاقها إلى غاية يوم 05 جوان القادم.

وأكد على ضرورة انتصاب الفلاحين بهذه السوق المنظمة والإبتعاد عن الانتصاب الفوضوي بالأحياء السكنية وشوارع المدينة، الذي يتسبب في اختناق مروري وخلق مظاهر فوضى خلال فترة العيد.

وتم خلال جلسة العمل التى انتظمت تحت اشراف المعتمد الأول بولاية القيروان سامي العايدي، وبحضور كافة الهياكل المتدخلة، التأكيد على جملة من التوصيات التى من ضمنها دعوة الفلاحين للانتصاب داخل السوق، من أجل تنظيم عملية البيع والحفاظ على المحيط العام بالمدينة ومراقبة عملية البيع واحترام السعر المحدد للبيع والذي حدد ب 21900 للكيلوغرام، بالاضافة الى توفير مراقبة صحية للاضاحي المعروضة حتى يضمن المستهلك سلامتها الصحية.