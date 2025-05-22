هام/ نقطة بيع بالميزان لأضاحي العيد بهذه الولاية..

تنطلق يوم 26 ماي الجاري، عملية البيع بالميزان لأضاحي العيد بسوق الجملة للخضر والغلال بمدينة القيروان، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان، المولدي الرمضاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف الرمضاني في ذات التصريح، أمس الأربعاء، على هامش انعقاد جلسة عمل في إطار الاستعدادات لعيد الاضحى، أنّ عدد الأضاحي المتوفرة بالجهة يتراوح بين 100 الف و110 آلاف رأس مقابل 125 الف للعام الفارط، وأشار إلى أنه لم يقع في السنة الفارطة استهلاك كل الأضاحى.

وبيّن أهمية هذه النقطة في التوازن بين العرض والطلب وتعديل الأسعار والحد من عمليات المضاربة والاحتكار، بالإضافة إلى ضمان مراقبة الاضاحى من قبل المصالح البيطرية، التي ستكون على عين المكان بالسوق منذ انطلاقها إلى غاية يوم 05 جوان القادم.

وأكد على ضرورة انتصاب الفلاحين بهذه السوق المنظمة والإبتعاد عن الانتصاب الفوضوي بالأحياء السكنية وشوارع المدينة، الذي يتسبب في اختناق مروري وخلق مظاهر فوضى خلال فترة العيد.