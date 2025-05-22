عاجل/ وزارة التجارة تدعو الفلاحين إلى تزويد فضاءات البيع المنظمة بالأضاحي

دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الفلاّحين والمربّين إلى تزويد فضاءات البيع المنظمة بالأضاحي والانتصاب المباشر بها مع تجنّب التعامل مع الوسطاء والمضاربين.

وأوضحت وزارة التجارة، في بلاغ الخميس 22 ماي 2025 انه لتسهيل تنقلهم وإثبات صفاتهم يمكنهم الاستظهار بالبطاقات المهنية أو طلبها من المصالح الجهوية للفلاحة أو الهياكل المهنية المختصة، وكذلك يمكنهم الحصول على شهادات في الغرض لتيسير نشاطهم خلال هذه الفترة.

ودعت المهنيين إلى الانخراط في عمليات البيع بالميزان بما يضمن شفافية المعاملات واحترام الأسعار المرجعية المحددة في الغرض (21،900 د الكلغ).

كما حثّت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عموم المواطنين على التزود من الفضاءات المنظمة ونقاط البيع بالميزان لحماية حقوقهم في الشراء والحفاظ على مقدرتهم الشرائية.

وتاتي دعوة الوزارة في إطار الحرص على تأمين حسن سير المعاملات بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2025، وفق البلاغ.

وكان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان قد أعلن، الثلاثاء المنقضي، عن الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد في حدود 21.900 د للكلغ حيّ لكافة الأوزان بداية من يوم الخميس 29 ماي 2025، وذلك في نقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.