عاجل/ كاليفورنيا: تحطّم طائرة فوق مجمع سكني عسكري.. وهذه حصيلة الضحايا

توفي العديد من الأشخاص، اليوم الخميس 22 ماي 2025، في تحطم طائرة خاصة صغيرة على مجمع سكني عسكري في سان دييغو بكاليفورنيا غرب الولايات المتحدة، وفق السلطات المحلية.

وقتل عدد من الأشخاص واندلع حريق ضخم أتى على سيارات ومنازل، بحسب ما اعلن مسؤولون الخميس.

ووقع الحادث في حي مورفي كانيون، وهي منطقة مليئة بالمنازل ذات الارتفاع المنخفض ومعروفة كواحد من أكبر المجمعات السكنية العسكرية في العالم.

واندلعت النيران في سيارات متوقفة وتضررت أكثر من عشرة منازل أو دُمرت.

وقال دان ايدي من دائرة الاطفاء في سان دييغو “هناك أكثر من حالة وفاة حتى الآن لكننا ننتظر الحصول على الأرقام المسجلة على متن الطائرة نفسها”. وأضاف أنه “بمعجزة” لم يبلغ عن أي وفيات أو إصابات خطيرة بين السكان.

وأوضح أن الطائرة من طراز سيسنا 550 انطلقت من الغرب الأوسط.

وتحطمت الطائرة التي تتسع لما بين 8 و10 أشخاص بالقرب من مطار مونتغمري-جيبس، فيما تواصل فرق الطوارئ البحث بين الأنقاض بمساعدة طائرات مسيّرة.

كما تضرر خط كهرباء ويعمل المحققون على تحديد ما إذا كان أحد عوامل وقوع الحادث.

أ ف ب