تضم وزيرا ونائبا ومسؤولين سابقين: تطوّرات جديدة في قضية فساد بفسفاط قفصة.. #خبر_عاجل

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2025/05/22 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, سياسة

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 22 ماي 2025، تأجيل محاكمة النائب السابق بالبرلمان المنحل ورجل الأعمال لطفي علي، وآخرين، الى جلسة جوان المقبل، وذلك في قضية تتعلق بفساد مالي وإداري في شركة فسفاط قفصة، وفق ما افادت به موزاييك.
وكان مؤخرا قد تمت إحالة وزير صناعة سابق ورئيس مدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة وأربعة مديرين سابقين بالشركة فسفاط، بالإضافة إلى ثلاثة مناولين، على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم على خلفية اتهامهم بارتكاب شبهات فساد مالي واداري بخصوص الصفقات المتعلقة بالفسفاط.

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