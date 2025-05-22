عاجل/ رضا شرف الدين يمثل أمام دائرة الفساد المالي.. وهذه كواليس الجلسة

مثل رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المحل رضا شرف الدين، اليوم الخميس 22 ماي 2025، أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمته في قضية تعلقت بشبهة تبييض أموال.

وقد قررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة استجابة لطلب محامي المتهم لجلسة جوان المقبل وفق ما اكده مصدر قضائي لديوان اف ام.

يُذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي سبق أن أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين بتهم مرتبطة بتبييض الأموال.

وفي وقت لاحق، تقدم فريق الدفاع بطلب للإفراج عنه مقابل ضمان مالي.

وبعد دراسة المطلب، قرر قاضي التحقيق الموافقة على الإفراج بكفالة مالية قدرها 150 مليون دينار.

إلا أن فريق الدفاع استأنف القرار، ما استدعى إحالة الملف إلى دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي، التي أيّدت قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن المتهم مقابل الضمان المالي ورفضت طعن هيئة الدفاع.

وللاشارة فقد صدر حكم بالسجن لمدة 16 عاما في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين وذلك في قضية التامر على امن الدولة ،كما صدر في حقه ايضا حكم ب3 سنوات سجنا وخطية مالية ب72 مليون دينار على خلفية قضية تتعلّق بـ تكوين حسابات مالية بالخارج دون علم أو ترخيص من البنك المركزي التونسي، حسب ما ورد في ملف القضية والتحقيقات المرفقة.