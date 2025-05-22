عاجل/ البرلمان يُحيل 63 سؤالا إلى أعضاء الحكومة

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة اليوم الخميس 22 ماي 2025 على اجتماع مكتب المجلس الذي تداول في بداية أشغاله بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 63 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

ووفق بلاغ اعلامي، قرّر المكتب إحالة مقترح قانون يتعلّق بتنظيم ضمانات القروض البنكية وهو مقدم من قبل مجموعة من النواب الى لجنة المالية والميزانية.

كما قرر إحالة ثمانية مقترحات قوانين تتعلّق بإحداث بلديات في ولايات المهدية وسيدي بوزيد وسليانة، إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وهذه المقترحات هي :

– مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الهيشرية (ولاية سيدي بوزيد) (عدد 45/2025)

– مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية القواسم-القرادحة (ولاية المهدية) (عدد 47/2025)

– مقترح قانون إحداث بلدية سند الحداد-معتمدية مكثر ولاية سليانة (عدد 48/2025)

– مقترح قانون إحداث بلدية المنصورة الجنوبية-معتمدية كسرى ولاية سليانة (عدد 49/2025)

– مقترح قانون إحداث بلدية سيدي عبد النور-معتمدية بوعرادة ولاية سليانة (عدد 50/2025)

– مقترح قانون إحداث بلدية الاخوات-معتمدية قعفور ولاية سليانة (عدد 52/2025)

– مقترح قانون إحداث بلدية بوجليدة-معتمدية العروسة ولاية سليانة (عدد 53/2025)

– مقترح قانون إحداث بلدية برج المسعودي-معتمدية الكريب ولاية سليانة (عدد 54/2025)

وتداول المكتب في نهاية أشغاله في مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.