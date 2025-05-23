عاجل/ السجن لهذا المسؤول السابق..وهذه التفاصيل..

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة سنة واحدة وخطايا مالية في حق رئيس سابق لاتحاد الناشرين ومتهم ثان من أجل جرائم ذات صبغة مالية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة الرئيس السابق لاتحاد الناشرين ومتهم اخر، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.