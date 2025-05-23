ريال مدريد يعلن رسميا مغادرة المدرب كارلو انشيلوتي للفريق نهاية الموسم

أعلن ريال مدريد اليوم الجمعة رسميا مغادرة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي للفريق في نهاية الموسم الحالي قبل عام من نهاية عقده وذلك بعد اتفاق ودي بين الطرفين لتنتهي بذلك

مسيرة حافلة بالإنجازات داخل القلعة البيضاء.

وفي أول إعلان رسمي من جانب ريال مدريد، نشر النادي الملكي بيانا رسميا اليوم الجمعة قال فيه: “توصل النادي وأنشيلوتي إلى اتفاق لإنهاء مسيرته التدريبية مع الفريق (…) يتقدم نادينا بخالص الشكر والامتنان لأحد أساطير

الريال وكرة القدم العالمية”.

وأضاف البيان أن أنشيلوتي “قاد الفريق في واحدة من أنجح المراحل على مدار تاريخ النادي العريق الممتد لـ 123 عاما وأصبح المدرب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ الريال بـ15 لقبا”.

وتضمن البيان تصريح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي قال فيه :”كارلو أنشيلوتي جزء لا يتجزأ من عائلة مدريد العريقة، نحن فخورون بمدرب ساهم في تحقيق العديد من النجاحات وجسد قيم نادينا على أكمل وجه”.

واشار ذات البيان الى ان النادي الملكي سيقوم بتوديع المدرب المخضرم بملعب “سانتياغو برنابيو” غدا السبت في المقابلة التي تجمع النادي الملكي بريال سوسيداد في آخر مباراة لانشيلوتي كمدرب للميرينغي”.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن قبل أسبوعين تقريبا عن تعيين أنشيلوتي مدربا لمنتخب البرازيل على أن يبدأ مهمته في شهر جوان المقبل.