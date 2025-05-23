هيئة الإنتخابات تعلن عن رزنامة الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش -حامة الجريد – تمغزة بولاية توزر

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة، أن مجلس الهيئة، أقر عقب اجتماعه اليوم الجمعة بمقر الهيئة الفرعية للإنتخابات ببنزرت، تاريخ 17 أوت 2025 لإجراء الانتخاب التشريعية الجزئية بدائرة دقاش، حامة الجريد وتمغزة بولاية توزر، وذلك لسد الشغور الحاصل بالدائرة عقب وفاة النائب بمجلس نواب الشعب نبيه ثابت.

وأضاف بوعسكر، خلال نقطة إعلامية انعقدت بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت، خصصت للإعلان عن رزنامة الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش، حامة الجريد وتمغزة بولاية توزر، والخطة العملياتية للمسار الانتخابي بها، بأن الفترة الانتخابية حددت من يوم 5 جوان 2025 الى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

وصرح بأن التسجيل الآلي للناخبين من غير المسجلين، حدد بداية من يوم 6 جوان القادم، مع إضافة كل من سيبلغ سنهم 18 سنة والمقيمين بالدائرة الانتخابية يوم 16 أوت 2025، مبينا أن حملة تحيين مراكز الاقتراع حددت خلال الفترة المتراوحة بين 26 ماي و27 جوان 2025، والاعلان عن قائمة الناخبين خلال الفترة المتراوحة بين يوم 10 و12 جوان 2025، مع تمكين الناخبين من فترة الاعتراض خلال يومي 13 و14 جوان، والبت فيها من قبل الهيئة يومي 15 و16 جوان.

وأفاد بوعسكر، بأن البت النهائي في قائمة الناخبين سيكون يوم 28 جوان 2025، بينما سيكون موعد تقديم الترشحات خلال الفترة المتراوحة بين 30 جوان و9 جويلية 2025 ، والاعلان عن البت الاولي في ملفات الترشحات يومي 10 و11 جويلية 2025 والإعلان عن المقبولين أوليا يوم 12 جويلية 2025.

وأضاف أنه حدّد يوم 19 جويلية لقبول مطالب سحب الترشحات، ويوم 27 جويلية 2025 للإعلان النهائي عن قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة المذكورة، في حين حدد موعد الحملة الانتخابية خلال الفترة المتراوحة بين 4 و15 أوت 2025 ، وموعد الصمت الانتخابي يوم 16 أوت 2025 .

وأكد أن موعد التصريح بالنتائج الأولية سيكون يوم 20 أوت 2025 ، والنتائج النهائية بعد انقضاء فترة الطعون يوم 20 سبتمبر القادم، على أن تجرى في حالة المرور الى الدور الثاني عقب أسبوعين من الإعلان النهائي عن نتائج الدور الأول.

وأوضح أن الدائرة الانتخابية دقاش، حامة الجريد وتمغزة بولاية توزر، تضم 3 معتمديات و15 عمادة، وتبلغ مساحتها الجملية 2329 مترا مربعا وعدد سكانها 39225 نسمة، وعدد المسجلين في السجل الانتخابي 28340 شخصا، وتضم 29 مركز اقتراع و40 مكتبا انتخابيا.

وأكد أن الهيئة ضبطت كافة الاستعدادات البشرية واللوجستية اللازمة لانجاح الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة المذكورة، من خلال مخطط عملياتي وتكوين الإطار المشرف عليه (يبلغ عددهم 237 شخصا)، وإعداد 14 مكتبا قارا لتحيين السجل الانتخابي والتعريف بالامضاء الخاصة بالتزكيات الواجبة على كل مترشح (400 تزكية)، علاوة على اعداد حملات إعلامية وتوعوية بشأن الموعد الانتخابي المقرر يوم 17 أوت 2025.