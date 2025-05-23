قبلي: تنظيم الدورة الرابعة لايام قبلي المسرحية بالمركب الثقافي ابن الهيثم

ينظم المركب الثقافي ابن الهيثم بقبلي بالتعاون مع المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالجهة و لادارة العامة للعمل الثقافي تظاهرة ايام قبلي المسرحية في دورتها الرابعة التي تتواصل الى غاية 31 ماي الجاري ببرنامج يجمع بين عرض مسرحي للاطفال و6 عروض للكهول وفق ما اكده مدير هذا المركب بسام بن حمادي لوات

واوضح المصدر ذاته ان هذه التظاهرة تنتظم في فترة ما قبل الامتحانات وتهدف لاعادة ثقافة الفرجة المسرحية التي انقطعت لعدة سنوات مشيرا الى العدد الكبير من الجماهير الذي يواكب مختلف عروض هذه التظاهرة في الدورات السابقة باعتبارها تمثل متنفسا ثقافيا هاما يستقطب المولعين بالفن الرابع

واضاف بسام بن حمادي ان برنامج هذه التظاهرة ينطلق عشية اليوم عبر عرض مسرحية الهروب من التوبة انتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر ليكون رواد المركب الثقافي ابن الهيثم بقبلي على موعد مساء يوم الغد مع العرض المسرحي جرد موظف لشركة اوبرا للانتاج الفني و اخراج حاتم حشيشة في حين يخصص صباح يوم 25 ماي الجاري لعرض العمل المسرحي الموجه للاطفال بعنوان السحابة المفقودة للمركز الثقافي القناع بالمحرس نص واخراج حسام العابد في حين يكون جمهور الفن الرابع على موعد عشية نفس اليوم مع عرض لمسرحية المدام لوجيهة الجندوبي

ويتواصل برنامج ايام قبلي المسرحية يوم 28 ماي الجاري مع عرض لمسرحية مستوج ليحيى الفايدي الى جانب عرض لمسرحية البايرة لمنير المخينيني يوم 30 من الشهر ذاته في حين يكون اختتام هذه التظاهرة يوم 31 ماي عبر عرض مسرحية نواصي والبعض من الذرية لفرقة بلدية دوز للتمثيل

كما اكد بسام بن حمادي ان ما يميز الدورة الرابعة لايام قبلي المسرحية هو تنظيم حلقة نقاش عقب عرض كل عمل مسرحي مع مخرج هذا العمل والممثلين مشيرا الى انه وسعيا لاثراء هذا النقاش قد تم توجيه الدعوة لعدد من المفكرين والنقاد والكتاب لمواكبه مختلف العروض هذا الى جانب توجيه الدعوة لطلبة الحي الجامعي بقبلي ولعدد من الناشطين في الفن المسرحي من شبان الجهة سواءا من المولعين بالتمثيل او الاخراج او السينغرافيا وكتابة النصوص

واضاف المصدر ذاته ان هذه الدورة ستختتم عبر تنظيم تكريم لروح الفنان انور الشعافي الى جانب امكانية تنظيم حفل موسيقي وذلك في رسالة تعبر عن المراهنة على الموسيقى و على المسرح كفن جامع بين مختلف الفنون